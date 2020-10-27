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В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Всем странам Европы посоветовали ограничить зависимость от стремящегося к гегемонии государства.
В настоящее время Китай становится близок к мировому господству и представляет опасность, которую Европейские страны должны осознать. Соответствующее заявление сделал экс-глава немецкой внешней разведки Герхард Шиндлер.
По мнению бывшего руководителя службы, Германии стоит предпринять действия по ограничению «стратегической зависимости» страны от Пекина. Также следует контролировать компанию Huawei и не допускать ее к использованию сети 5G.
Шиндлер в интервью The Times отметил, что КНР действует последовательно, умно и тихо, продвигаясь вперед по пути гегемонии. Экономическая зависимость уже охватила Африку. Действия же Китая в Гонконге показали агрессивный настрой государства в Южно-Китайском море.
Кроме того, бывший глава разведки предложил активно развивать отношения с Российской Федерацией в культурной и экономической сферах.
Ранее в Германии прошло празднование Дня немецкого единства, в рамках которого вице-президент бундестага напомнил, что страна обязана своим воссоединением СССР, США, Великобритании и Франции.
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В мире , Видео , Бундестаг , Газета The Times , Германия , Гонконг , Китай , Пекин
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