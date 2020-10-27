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CNN: МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов 

РИА Новости 26 минут назад
Америка готовится к массовым беспорядкам
Фото: © REUTERS / Al Drago
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам.

"У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость", — приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.

Вместе с тем он отметил, что "у нас нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия".
По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.
Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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Комментарии 21
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , МВД , CNN , США
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