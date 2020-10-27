Америка готовится к массовым беспорядкам

Все новости на карте

По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам

"У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость", — приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.

Вместе с тем он отметил, что "у нас нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия".

По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.