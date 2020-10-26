Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Число случаев коронавируса в Британии превысило 894 тысячи

RT на русском
1 час назад
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 20 890 и достигло 894 690.
Число случаев коронавируса в Британии превысило 894 тыс
Фото: ReutersReuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
С момента начала пандемии в Британии умерли 44 998 пациентов с COVID-19.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
В мире,Анатолий Альтштейн,Соединенное Королевство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители