Атамбаева переведут в колонию

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Комиссия приняла решение о переводе Атамбаева в колонию №47», — указали в пресс-службе.

Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев отметил, что перевод Атамбаева может произойти уже во 27 октября.