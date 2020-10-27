Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что срок в один год для завершения войны в Донбассе, который озвучивал президент страны Владимир Зеленский , следует понимать, как время, отведенное на то, чтобы попытаться реализовать положения Минских соглашений. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна на YouTube

«Он, по сути, это сказал 9 декабря [2019-го], как я это воспринимаю, в Париже [на саммите "нормандской четверки"]. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — напомнил Резников про обещание Зеленского.

Политик добавил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

В марте Зеленский выразил надежду , что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он не исключил, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате». При этом Зеленский указал, что у украинской стороны есть «два или три плана» действий после возможного выхода из переговоров.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.