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Зеленскому напомнили про обещание завершить войну в Донбассе за год 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что срок в один год для завершения войны в Донбассе, который озвучивал президент страны Владимир Зеленский, следует понимать, как время, отведенное на то, чтобы попытаться реализовать положения Минских соглашений. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна на YouTube.

«Он, по сути, это сказал 9 декабря [2019-го], как я это воспринимаю, в Париже [на саммите "нормандской четверки"]. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — напомнил Резников про обещание Зеленского.

Политик добавил, что война в Донбассе не будет завершена в 2020 году, поскольку, по меньшей мере, нужно много времени на «вывод войск» с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.
Зеленский хочет сделать на Донбассе особую зону
В марте Зеленский выразил надежду, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он не исключил, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате». При этом Зеленский указал, что у украинской стороны есть «два или три плана» действий после возможного выхода из переговоров.
Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.
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Комментарии 17
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Алексей Резников , Киев
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