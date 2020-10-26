Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что намерена пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах.

"С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки. Через несколько дней мы отправимся на защиту границ родины (в Карабах — ред). Мы не должны уступать врагу родину и достоинство", — написала Акопян в Facebook.

Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США , Армении и Азербайджана , в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.