СМИ: в Германии могут ввести "облегченный карантин"

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин
рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".