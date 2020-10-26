Почему Трамп взялся за Карабах

Дональд Трамп объявил, что США могут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Вашингтон уже работает в этом направлении и обладает необходимым опытом для установления мира. С точки зрения американского президента, он отлично справился с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и споров Сербии с Косово, что подтверждает его выдвижение на Нобелевскую премию мира.

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Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, американский лидер выразил уверенность, что это будет достаточно просто, хотя противостояние в регионе продолжается почти 30 лет.

Трамп заговорил на эту тему, увидев несколько человек с флагом Армении в толпе своих соратников.

«Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь», — заявил президент.

По его словам, Белый дом работает над этим вопросом и вполне может добиться успеха, так как уже урегулировал противостояние между Сербией и непризнанным Косово, а также помог установлению мира на Ближнем Востоке.

«Посмотрите на армян, они невероятные люди. Они сражаются как в аду. И вы знаете, что мы собираемся что-то сделать. Мы решим эти проблемы, мы это исправим», — продолжил Трамп.

Президент США также напомнил своим сторонникам, что его трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, и он определенно должен ее получить как минимум за свои действия по Сирии

Президент-миротворец?

Амбициозные планы Трампа по получению награды, которой был удостоен его предшественник Барак Обама , давно известны, вот только норвежский Нобелевский комитет пока не спешит награждать американского лидера. Награда этого года ушла Всемирной продовольственной программе ООН , хотя Трамп также числился в списке соискателей премии.

При этом попытки главы Белого дома урегулировать конфликты в разных уголках мира нельзя назвать столь успешными, как об этом говорит сам Трамп.

К примеру, если рассматривать Ближний Восток, то Трамп фактически намекает на завершение арабо-израильского конфликта из-за соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Стороны заключили договор при активном посредничестве США, и он действительно имеет особое значение. Арабские государства длительное время отказывались признавать Израиль до урегулирования всех его споров с Палестиной. Уход ОАЭ от данной установки, по сути, разрушает единую позицию арабского мира по этому вопросу и задает тон для признания Тель-Авива со стороны других государств.

Больше всего проблем это создает для Палестины, так как она теряет столь необходимую поддержку, что может заставить власти пойти на «сделку века» — еще одна инициатива Трампа, а именно план по урегулированию всех споров между палестинцами и израильтянами.

Соглашение имеет серьезный уклон в пользу Израиля, в частности, не учитывает ключевое требование палестинцев установить столицу будущего государства в Восточном Иерусалиме. Напротив, план США признает город неделимой частью еврейского государства.

В подобных обстоятельствах трудно говорить об установлении мира на Ближнем Востоке благодаря инициативам Трампа. С точки зрения ряда экспертов, раскол арабского мира вряд ли будет иметь позитивные последствия для региона, в особенности из-за желания США за счет этого создать антииранскую коалицию, в первую очередь, для реализации своей политики «максимального давления» на Тегеран.

Если же рассматривать сделку между Сербией и Косово, то тут говорить о каком-либо завершении противостояния также не приходится. Пока Белград согласился лишь на восстановление экономических отношений с Приштиной, но продолжает считать регион своей территорией.

Как говорил сербский президент Александар Вучич , позиция Сербии по косовскому вопросу после подписания в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений не изменилась.

«Очевидно, что нам предстоит очень долгий, тяжелый, даже, я бы сказал, мучительный поиск компромисса, если вообще это возможно», — подчеркнул глава Сербии.

К слову, на митинге в Нью-Гэмпшире Трамп не стал упоминать о еще одном своем достижении, которое до этого активно раскручивал как достойное Нобелевской премии — договор с Северной Кореей. Два года назад президент США пошел на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном , сделав попытку урегулирования межкорейского кризиса и запуска процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Сам факт переговоров и достижение предварительных соглашений Белый дом активно раскручивал как остановку ядерной войны, только вот дальше встреч продвинутся не удалось. Обсуждение о денуклеаризации находится в тупике — отчасти из-за нежелания Вашингтона идти на уступки Пхеньяну, как минимум отменить часть санкций. КНДР отказывается продолжать диалог с США. Скорее всего, поэтому Трамп решил обойти эту тему стороной.

Карабахский конфликт

Впрочем, внимание президента США к карабахскому конфликту на своем митинге имеет важное значение. Во-первых, в предвыборном аспекте это ответ на критику со стороны кандидата-демократа Джо Байдена

Он обвинял Белый дом и Трампа в пассивной позиции и передаче «пальмы первенства» по урегулированию конфликта России. Кроме того, Байден сетовал на лояльное отношение Вашингтона к Турции и Ирану, которые вмешиваются в вооруженное противостояние Армении и Азербайджана.

Во-вторых, само заявление Трампа по конфликту можно расценить как уклон Вашингтона в пользу Еревана в этом вопросе.

В-третьих, слова президента США о легком урегулировании противостояния — спорное заявление. Вашингтон играет важную роль в этом вопросе как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой уже 28 лет ведутся соответствующие переговоры. Однако пока усилия Вашингтона, как и других государств, не дали серьезных результатов.