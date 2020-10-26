В центр Минска направилась колонна силовиков 

Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска , где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы.

"Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", — рассказал один из очевидцев.

В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск Белоруссии приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.

Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.