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В центр Минска направилась колонна силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Колонна спецтехники, а также транспорт для перевозки личного состава силовиков направляются в сторону проспекта Независимости в центре Минска, где проходит масштабная протестная акция сторонников оппозиции, сообщают очевидцы.

"Примерно 15 минут назад из Уручья (микрорайон на окраине Минска) в направлении центра двинулись колонна техники силовиков. Предположительно, они едут на проспект Независимости", — рассказал один из очевидцев.

В свою очередь, другой собеседник агентства стал свидетелем того, как автозаки и транспорт с личным составом бойцов внутренних войск Белоруссии приехал по проспекту Независимости в сторону центра города.
Тем временем участники протестного шествия дошли до Октябрьской площади, где находится Дворец республики. На прилегающей к ней улице очевидцы заметили припаркованные автозаки и автобусы с правоохранителями. Последние пока никак не препятствуют проведению несанкционированной акции.
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В мире , Видео , Минск
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