Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериалы, которые показывают правду о России
Сериалы, которые показывают правду о России Смотреть сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Украине проголосовали за Путина и «Единую Россию» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Украине проголосовали за Путина и «Единую Россию»
Фото: РИА Новости
На одном из участков для голосования в украинском Чернигове избиратель испортил бюллетень, дополнив список кандидатов на местных выборах партией «Единая Россия» президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в Facebook кандидат в депутаты черниговского горсовета Игорь Полуян.

«Уверен, вы такого раньше не видели. На моем участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия»», — написал он, опубликовав фотографию бюллетеня.

На бюллетене для голосования напечатаны девять партий и кандидатов и ручкой нарисован десятый номер и с ошибкой дописано: «Все росийская политическая партия „Единая Россия“, а также подписан кандидат с номером один В. Путин.
»Рамблер» писал, что окончательные итоги голосования на местных выборах, которое прошло на Украине 25 октября, будут подведены 6 ноября. Однако результаты exit poll свидетельствуют, что представители правящей партии «Слуга народа» не получили массовую поддержку избирателей.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Комментарии 5
В мире , Владимир Путин , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
«Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение
«Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
Погиб командир «Призрака» Алексей Марков
«Готовы хоть за чертей голосовать»: Зеленский провалил выборы
«Готовы хоть за чертей голосовать»: Зеленский провалил выборы
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
05:26
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
Происшествия
Названо опасное последствие COVID для детей
05:58
Названо опасное последствие COVID для детей
Наука и техника
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
00:29
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение