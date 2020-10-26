В Украине проголосовали за Путина и «Единую Россию» 

«Уверен, вы такого раньше не видели. На моем участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия»», — написал он, опубликовав фотографию бюллетеня.

На бюллетене для голосования напечатаны девять партий и кандидатов и ручкой нарисован десятый номер и с ошибкой дописано: «Все росийская политическая партия „Единая Россия“, а также подписан кандидат с номером один В. Путин.

»Рамблер» писал, что окончательные итоги голосования на местных выборах, которое прошло на Украине 25 октября, будут подведены 6 ноября. Однако результаты exit poll свидетельствуют, что представители правящей партии «Слуга народа» не получили массовую поддержку избирателей.