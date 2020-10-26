Сотрудник сахалинского правительства был уволен за то, что в презентации использовал карту, где Курильские острова были помечены как территория Японии сообщает РИА Новости. Произошедшее руководство региона трактовало как недопустимую халатность.

Речь идет о сотруднике регионального агентства по рыболовству. При подготовке презентации он использовал карту, размещенную на японском информационном ресурсе, где Курильские острова считаются оккупированной территорией Японии и окрашены в тот же цвет, что и остров Хоккайдо. На слайды пристальное внимание обратил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко

Он, по словам представителя пресс-службы правительства, был «крайне возмущен произошедшим», поэтому потребовал проведения служебного расследования. В результате, сотрудник, допустивший ошибку был уволен, а его непосредственному начальнику объявлен выговор.

«За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — приводит издание слова Валерия Лимаренко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты уличили Японию и США в повышении градуса напряжения вокруг курильского вопроса. Они отметили, что после посещения Токио госсекретарем США Майком Помпео японцы провели масштабные военные учения, в рамках которых отработали оперативную высадку десанта на острова.

Аналитики полагают, что таким образом Япония продемонстрировала России, что готова к силовому методу решения вопроса о принадлежности Курил.

Москва медлить с ответом не стала. Ввязавшись в оригинальный диалог, российские военные показали свою мощь: они вывели в Японское море корабли и отработали стрельбу крылатыми ракетами по подводным целям вероятного противника.

Таким образом, полагают журналисты, россияне не только предупредили Токио о последствиях необдуманного решения, но и отправили сигнал Вашингтону, чтобы США не вмешивались не в свое дело.