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Российского чиновника уволили за «передачу» Курил Японии 

Павел Тиунов 6 минут назад
Сотрудник сахалинского правительства был уволен за то, что в презентации использовал карту, где Курильские острова были помечены как территория Японии, сообщает РИА Новости. Произошедшее руководство региона трактовало как недопустимую халатность.
Речь идет о сотруднике регионального агентства по рыболовству. При подготовке презентации он использовал карту, размещенную на японском информационном ресурсе, где Курильские острова считаются оккупированной территорией Японии и окрашены в тот же цвет, что и остров Хоккайдо. На слайды пристальное внимание обратил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Он, по словам представителя пресс-службы правительства, был «крайне возмущен произошедшим», поэтому потребовал проведения служебного расследования. В результате, сотрудник, допустивший ошибку был уволен, а его непосредственному начальнику объявлен выговор.

«За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — приводит издание слова Валерия Лимаренко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты уличили Японию и США в повышении градуса напряжения вокруг курильского вопроса. Они отметили, что после посещения Токио госсекретарем США Майком Помпео японцы провели масштабные военные учения, в рамках которых отработали оперативную высадку десанта на острова.
Аналитики полагают, что таким образом Япония продемонстрировала России, что готова к силовому методу решения вопроса о принадлежности Курил.
Москва медлить с ответом не стала. Ввязавшись в оригинальный диалог, российские военные показали свою мощь: они вывели в Японское море корабли и отработали стрельбу крылатыми ракетами по подводным целям вероятного противника.
Таким образом, полагают журналисты, россияне не только предупредили Токио о последствиях необдуманного решения, но и отправили сигнал Вашингтону, чтобы США не вмешивались не в свое дело.
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В мире , Видео , Валерий Лимаренко , РИА Новости
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