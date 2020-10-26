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Эрдоган призвал не покупать французские товары 

Артём Кульша 1 час назад
Эрдоган призвал не покупать французские товары
Фото: Reuters
Турки должны отказаться от приобретения товаров французского производства. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В середине октября, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
21 октября президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии прощания с Пати. В ходе нее он заявил, что свет эпохи Просвещения никогда не угаснет во Франции, что та продолжит битву за свободу и разум, будет защищать свободу и высоко держать планку светского образования и не откажется от карикатур и рисунков. Также он назвал убийцу Пати и его подельников трусами.
Сегодня Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест послу Франции в стране в связи с систематической исламофобской кампанией Парижа, назвав карикатуры на пророка Мухаммеда кощунственными.
В свою очередь, Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал соотечественников не оказывать чести французам и не покупать товары французских производителей. Он заявил, что во Франции ранее звучали призывы точно так же поступать с турецкими товарами.
Ранее лидер левой политической партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон высказал мнение, что во Франции есть проблемы с чеченской общиной, а власти страны должны удостовериться в том, что в ней есть хорошие люди. Некоторое время спустя второе лицо партии Адриан Катеннен сообщил, что своими Меланшон стремился обратить внимание на появление у французских спецслужб вопроса, которым следует заняться, и не хотел нападать на живущих во Франции чеченцев.
Комментарии 1
В мире , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон
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