На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста 

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На крупных заводах Белоруссии с утра 26 октября начались акции протеста и забастовки, пишет издание Tyt.by. Возле предприятий дежурят силовики.

На заводе по производству холодильников «Атланта» и Минском тракторном заводе началось шествие рабочих, забастовку устроили инженеры «Белкоммунмаша». Также сообщается об остановке основных цехов Минского электротехнического завода и кузнечного цеха Минского автомобильного завод. Работники «Гродно Азота» стали собираться на территории предприятия.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.

Ранее акции протеста начались в ряде вузов Белоруссии. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку. Известно о жестких задержаниях.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.