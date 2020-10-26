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Пакистан выразил протест Франции из-за «антиисламской кампании» 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Пакистан выразил протест Франции
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Франции и выразило ему протест в связи с «антиисламской кампанией» Парижа.
Исламабад в своем заявлении осудил «систематическую исламофобскую кампанию под личиной борьбы за свободу», выступил с порицанием «кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда» и «осквернения священного Корана», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «нападках на ислам» и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада.
Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.
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Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , Имран Хан , Эммануэль Макрон , ЕС , ИТАР-ТАСС , Reuters
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