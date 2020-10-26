Политолог Евгений Сатановский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев попал в ловушку главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: для обещанной победы в Нагорном Карабахе Алиеву придется пригласить турецкую армию. Об этом сообщает «Царьград».
Сатановский обратил внимание на заявление Алиева о готовности идти «до конца» в карабахском конфликте. По мнению политолога, если после этих слов Баку потерпит поражение, Алиев потеряет свое влияние.
«Настоящая победа в войне для Баку — сомнительный исход. Достичь этого получится, если турецкая армия на фронте окончательно заменит азербайджанскую. Но для того, чтобы затем удерживать Карабах, придется попросту вырезать почти всё местное население или изгнать его», — заявил Сатановский.
Также он сказал, что Алиев подразумевал и готовность биться «до последнего азербайджанца».
«Если войну он проиграет, его свергнут, снесут на раз, прежде всего пантюркисты, проэрдогановские люди», — заключил политолог.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.