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«Придется вырезать всех»: Сатановский заявил о ловушке Эрдогана для Баку 

Мария Иванова 47 минут назад
Политолог Евгений Сатановский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев попал в ловушку главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: для обещанной победы в Нагорном Карабахе Алиеву придется пригласить турецкую армию. Об этом сообщает «Царьград».
Сатановский обратил внимание на заявление Алиева о готовности идти «до конца» в карабахском конфликте. По мнению политолога, если после этих слов Баку потерпит поражение, Алиев потеряет свое влияние.

«Настоящая победа в войне для Баку — сомнительный исход. Достичь этого получится, если турецкая армия на фронте окончательно заменит азербайджанскую. Но для того, чтобы затем удерживать Карабах, придется попросту вырезать почти всё местное население или изгнать его», — заявил Сатановский.

Также он сказал, что Алиев подразумевал и готовность биться «до последнего азербайджанца».

«Если войну он проиграет, его свергнут, снесут на раз, прежде всего пантюркисты, проэрдогановские люди», — заключил политолог.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
«Будет очень много жертв»: политолог о войне в Карабахе
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Евгений Сатановский , Вардан Тоганян
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