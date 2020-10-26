Сатановский обратил внимание на заявление Алиева о готовности идти «до конца» в карабахском конфликте. По мнению политолога, если после этих слов Баку потерпит поражение, Алиев потеряет свое влияние.

«Настоящая победа в войне для Баку — сомнительный исход. Достичь этого получится, если турецкая армия на фронте окончательно заменит азербайджанскую. Но для того, чтобы затем удерживать Карабах, придется попросту вырезать почти всё местное население или изгнать его», — заявил Сатановский.

Также он сказал, что Алиев подразумевал и готовность биться «до последнего азербайджанца».

«Если войну он проиграет, его свергнут, снесут на раз, прежде всего пантюркисты, проэрдогановские люди», — заключил политолог.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.