Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары 

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал глава страны.

Заявление о том, что ЕС стоит приструнить французское правительство, Эрдоган озвучил в начале недели, во время которой турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммада.

Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.

Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. Французский лидер критически высказался об «исламском сепаратизме» во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.