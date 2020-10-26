Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны бойкотировать французские товары и потребовал лидеров стран Евросоюза сдержать «антиисламскую» деятельность главы Франции Эммануэля Макрона, передает агентствоReuters.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал глава страны.

Заявление о том, что ЕС стоит приструнить французское правительство, Эрдоган озвучил в начале недели, во время которой турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммада.
Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.
Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. Французский лидер критически высказался об «исламском сепаратизме» во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.
До турецкой власти на его слова успели отреагировать в Катаре: там магазины убрали с полок французские товары.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Последние новости
Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300 Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300
Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , ЕС , Париж , Турция , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки
Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки
В турецком отеле произошла драка с участием россиян
В турецком отеле произошла драка с участием россиян
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
В действиях протестующих в Минске заподозрили терроризм
02:16
В действиях протестующих в Минске заподозрили терроризм
В мире
Свидетель рассказал о просьбах помочиться на Соколова
00:26
Свидетель рассказал о просьбах помочиться на Соколова
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
05:26
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение