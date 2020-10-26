Грузия назвала условие восстановления отношений с РФ

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«Политика непризнания, являющаяся одним из наших приоритетов, принесла свои плоды, — сказал он. — В результате нашей активности две страны отозвали признание Абхазии и Южной Осетии».

Речь о Вануату и Тувалу, сначала признавших Абхазию и Южную Осетию, а затем дезавуировавших это решение.

«Мы доведем этот процесс до конца, чтобы Россия осталась в одиночестве, — сказал Давид Залкалиани. — Россия должна обязательно отозвать признание. Другого пути упорядочения отношений между Грузией и Россией нет. Этот путь — деоккупация».

Он также сообщил о намерении Грузии в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз

После войны-2008 независимость Абхазии и Южной Осетии признают Россия, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.