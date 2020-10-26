После карантина: Париж превратился в «Дикий Запад»

Снятие карантина во Франции привело к новому скачку преступности, неуклонный рост которой поставила на паузу пандемия, сообщает Le Parisien. Воры в столичном транспорте стали действовать более жестоко и в отсутствие туристов нападают на парижан, а северные кварталы Парижа заполонили толпы наркоторговцев и агрессивной молодёжи, и они делают жизнь местных жителей «невыносимой».

Окончание карантина в начале весны возвестило о возобновлении деловой активности — по крайней мере, среди правонарушителей, пишет Le Parisien. Согласно полицейским сводкам, в июле-сентябре число краж с применением насилия выросло на 2,4%, а число ограблений магазинов и торговых точек — на 60% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Эпидемия COVID-19 лишь на некоторое время затормозила рост преступности в столице.

Как рассказал французской газете профессор криминологии в Консерватории искусств и ремёсел Ален Боэр, в 2019 году наметилась тенденция к росту насилия, которая продолжалась в начале 2020 года, однако прервалась после введения карантина. По мнению эксперта, вслед за снятием ограничений наблюдается «навёрстывание» того, что было упущено во время массовой самоизоляции: хотя окончательные выводы по поводу этого необычного года можно будет сделать только в 2021 году, уже сейчас ясно, что уровень насилия снова стал высоким.

В статье отмечается, что особенно много преступлений происходит в общественном транспорте. По сообщениям источников в государственных компаниях, обслуживающих парижское метро и железные дороги, после окончания карантина на пригородных ветках и в метро грабежи с применением насилия стали всё более распространённым явлением. Начальник службы безопасности метро Стефан Гуо подтверждает, что правонарушения в транспорте за последние месяцы изменились: в отсутствие туристов с предположительно большими суммами наличных денег часть карманников переключилась на жителей Парижа.

Член группы по защите и безопасности сетей метро (GPSR) Марк Брийо указывает, что изменения коснулись и профиля преступников: они старше, чем прежние правонарушители, и действуют более жестоко.

«Мы имеем дело не с профессиональными карманниками, а с людьми, которые делают это (воруют. — ИноТВ) довольно грубым образом», — подчёркивает Брийо.

Парижане гораздо чаще туристов оказывают сопротивление, и ситуация быстро накаляется. Для предотвращения преступлений различные группы безопасности работают в тесном сотрудничестве с полицией и могут быстро локализировать нападение благодаря сети из 50 тыс. камер и 1 тыс. членов GPSR.

«Число задержаний растёт — хоть что-то удовлетворительное в таком невесёлом контексте», — считает Стефан Гуо.

Рост насилия затронул не только транспорт: эта проблема хорошо знакома жителям кварталов Ла-Шапель, Гут д’Ор вплоть до бульвара Барбес в XVIII округе. Многие торговцы там обанкротились и рассказывают похожие истории об унынии и усталости от взрывоопасной ситуации, когда по улицам разгуливают наркоторговцы, несовершеннолетние дерутся друг с другом и нападают на прохожих, совершают кражи.

Тем не менее полиция уже на протяжении нескольких лет не предпринимает конкретных действий.

«Ситуация здесь явно усугубилась: это просто Дикий Запад! — возмущается председатель ассоциации «Завтра Ла-Шапель» Лоик Гезо. — Даже зоны, которые раньше по ночам были достаточно тихими — например, под линиями надземного метро, — теперь заняты группами маргинальных элементов и наркоманов. Они пьют, включают музыку на полную, кричат и дерутся».

Проживающие в этих районах парижане требуют от властей разработать «глобальную стратегию для искоренения этих бандитских групп». По словам местных жителей, они доведены до предела ситуацией, которая стала «невыносимой» после окончания карантина: иногда у метро и на прилегающих улицах собирается до 60 наркодилеров, которые начинают разборки между собой за контроль территории.