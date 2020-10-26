Авиапассажирок подвергли гинекологическому осмотру

Пассажирок авиакомпании Qatar Airways заставили снять нижнее белье в процессе досмотра после того, как на территории аэропорта был найден новорожденный младенец. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фото: @hiaqatar @hiaqatar

Инцидент произошел в начале октября в международной авиагавани Хамад перед вылетом по маршруту из Дохи в Сидней . По информации издания, 13 женщин были сняты с рейса и доставлены к бригаде медиков, так как в туалете одного из терминалов обнаружили только что родившегося ребенка.

Согласно словам очевидцев, туристок вынудили снять нижнее белье перед посещением врачей. Одна из женщин, Ким Миллс (Kim Mills), заявила, что избежала осмотра, так как ей больше 60 лет, тем не менее ситуация, по ее словам, была «ужасающей».

«У меня дрожали колени. Я боялась, что меня куда-то заберут. Это было абсолютно ужасно. Не представляю, каково было бедным молодым девушкам», — заметила она.

Еще один пассажир рейса рассказал, что многие вернувшиеся после общения с медиками женщины были расстроены, одна из них плакала.

На произошедшее отреагировали власти Австралии, так как все 13 пассажирок оказались жительницами этой страны — официальные лица выразили недовольство, а также потребовали разбирательств и установления обстоятельств случившегося.