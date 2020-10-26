На Ближнем Востоке возник новый спор

Между странами-лидерами исламского мира отношения развиваются от плохого к худшему. Вот уже более месяца предприниматели, политики и СМИ Анкары
и Стамбула сетуют
на бойкот, негласно объявленный турецким товарам Саудовской Аравией
. По версии турок, грузовики с их продукцией останавливают
на границе королевства, а давно налаженные торговые связи трещат по швам: коммерческие партнеры-саудовцы отказываются от продолжения закупок, ссылаясь на давление своего правительства. В Эр-Рияде
бойкот не подтверждают, но представители элиты, от принцев до главы Торговой палаты, призывают сограждан не покупать
товары из Турции
, воздержаться от инвестиций в ее экономику и не посещать страну лично.