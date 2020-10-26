Главный враг: Байден счел РФ угрозой для США

Джо Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для США на международной арене. По словам кандидата в американские президенты от Демпартии, именно Москва сильнее прочих старается подорвать безопасность США. Самым серьезным конкурентом для Штатов Байден назвал Китай

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию самой большой внешнеполитической угрозой для Америки. Об этом бывший вице-президент заявил в интервью телекомпании CBS.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — отметил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению Байдена, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

Байден также обвинил своего соперника на выборах, президента США Дональда Трампа , в некомпетентности. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявил Байден. Такой подход, считает демократ, вызвал увеличение ракетного арсенала Северной Кореи и приблизил Иран к созданию ядерной боеголовки. «Друзья по НАТО » отворачиваются от США, поскольку «не могут положиться» на администрацию Трампа.

В сентябре Байден заявил, что Россия — противник, но не враг для Америки. Он также пригрозил Москве «платой по счетам» за «вмешательство в выборы». Напомним, власти РФ отвергают обвинения в нарушении американского законодательного процесса.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на алтаре внутренней политики США всегда есть место для ненависти к России. Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что у США имеется русофобский подход к двусторонним отношениям с Москвой, добавил представитель Кремля.

«На алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков», — отметил Песков.

Он полагает, что отношение к России как к врагу, вероятно, основывается на двухпартийном подходе. «Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения», — подчеркнул Песков.

В начале октября министерство национальной безопасности США (МНБ) обнародовало обзор ключевых угроз безопасности стране. Как сообщает ТАСС, это первый в своем роде список, куда вошли оперативная и разведывательная информация о вызовах, с которыми Вашингтон столкнется в обозримом будущем.

«Американцы будут более осведомлены о традиционных для США угрозах — терроризме и организованной преступности, а также поймут, что для страны серьезную угрозу представляют Китай, Россия и Иран», — заявил и.о. руководителя МНБ Чед Вульф. Ведомство предсказывает также рост киберугроз — услугами хакеров, с его слов, могут воспользоваться Пекин, Москва и Тегеран, чтобы нарушить процесс выборов и повлиять на предпочтения избирателей.

КНР также создает угрозу для мирового и экономического лидерства США — это «долгосрочный стратегический соперник». Власти коммунистического Китая Вашингтон обвинил в краже интеллектуальной собственности, распространении контрафакта и недобросовестном ведении торговли.

Россия, утверждает МНБ, намерена выведать с помощью кибератак различную информацию экономического и политического характера — Москва «нацелена на все уровни власти США и промышленность Америки».

В конце августа директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире телеканала Fox News, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских.