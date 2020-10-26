Байден обвинил РФ в публикации переписки его сына

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.