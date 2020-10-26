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Армения отступила в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 10 26 октября 2020
Армения отступила в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
В Нагорном Карабахе уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении. Среди убитых — начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана на своем сайте.

«Попытки атаковать были пресечены, подразделения противника отступили, неся потери», — говорится в сообщении ведомства.

Боевые действия продолжались на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Азербайджан обвинил Армению в обстрелах позиций и населенных пунктов во время действия нового режима гуманитарного прекращения огня.
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26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.
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В мире , Война, Карабах , Азербайджан , Армения , Баку , США
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