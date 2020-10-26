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Запад может лишь возмущаться: в Германии оценили стратегию РФ в Арктике 

News.ru 59 минут назад
«Запад может лишь возмущаться»
Фото: globallookpress.com
Страны Запада возмущены политикой России в отношении Северного морского пути, но ничего не могут с этим поделать.
Такое мнение высказано в статье, которую опубликовала немецкая газета Die Welt. Её автор, Феликс Айк, отметил, что президент РФ Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию, подразумевающую активное освоение региона.

Кроме того, Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению, — говорится в статье.

Москва не может иметь претензий на Арктику, но она уже требует плату за использование Северного морского пути, подчеркнул журналист. Он добавил, что в будущем правом прохода по Арктике будут обладать лишь суда, построенные на российских верфях и ходящие под российским флагом.

На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать её фактическую монополию — в том числе и по причине присутствия российских вооружённых сил в регионе, — считает Айк.

Он уточнил, что исключительная экономическая зона РФ простирается на 200 км севернее её территориальных вод и покрывает большую часть Северного морского пути.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и «блокирования экспансии Китая» в этом регионе. Такое мнение высказал Генри-Николас Гроссман в статье, опубликованной американским журналом The National Interest. По его словам, главной проблемой Вашингтона является отсутствие направленности в политике по Арктике.
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Комментарии 2
В мире , Политика , Владимир Путин , The National Interest , Die Welt , Германия , Москва
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