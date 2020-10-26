"Запад возмущен": стратегию РФ в Арктике оценили

В декабре прошлого года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Это же касается перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата и угля.
Ранее в МИД России
отмечали, что страны — члены НАТО
, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал. Глава Минобороны России Сергей Шойгу
заявлял, что стремление НАТО
продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы
.