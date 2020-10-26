Полицейского в США наказали за поддержку Трампа

"Полицейский, участвовавший в этом инциденте, вычислен и временно отстранен от службы без сохранения заработной платы, — подчеркнул он. — Повторюсь, сотрудники правопорядка обязаны сохранять аполитичность, давая тем самым понять людям, что закон применим ко всем в равной степени и вне зависимости от их политических предпочтений".