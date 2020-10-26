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В Нью-Йорке отстранен от службы полицейский, публично поддерживавший Трампа 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Полицейского в США наказали за поддержку Трампа
Фото: EPA
Полицейский в Нью-Йорке отстранен от работы после того, как в интернет попала видеозапись, на которой он выкрикивает в громкоговоритель лозунг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовал в воскресенье в своем Twitter руководитель городского департамента полиции Дермот Ши.

"Полицейский, участвовавший в этом инциденте, вычислен и временно отстранен от службы без сохранения заработной платы, — подчеркнул он. — Повторюсь, сотрудники правопорядка обязаны сохранять аполитичность, давая тем самым понять людям, что закон применим ко всем в равной степени и вне зависимости от их политических предпочтений".

В воскресенье утром пользователи Twitter делились видеозаписью, на которой видно, как полицейский с помощью встроенного в служебный автомобиль громкоговорителя произносит предвыборный лозунг действующего американского лидера: "Трамп-2020". При этом сотрудник правоохранительных органов просил снимающих его прохожих не стесняться и делиться кадрами в социальных сетях. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
Мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио также отреагировал на инцидент на своей странице в Twitter, отметив, что власти не допустят продвижения сотрудниками сил правопорядка какой-либо политической повестки.

"Мы не потерпим этого и незамедлительно примем меры", — указывал градоначальник.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Конкуренцию в борьбе за высший государственный пост республиканцу Трампу составит кандидат от демократов Джозеф Байден.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , Нью-Йорк
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