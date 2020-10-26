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Отец показал детям кувырок и остался парализован 

Lenta.ru 35 минут назад
Отец показал детям кувырок и остался парализован
Фото: Wayne Duckworth
Житель английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, показал детям, как кувыркаться, сломал шею и остался парализован. Об этом сообщает британская газета The Sun.
38-летний Уэйн Дакворт (Wayne Duckworth), у которого два ребенка, устроил семейный ужин с шашлыком. Взрослые с детьми отдыхали во дворе, после чего переместились в дом. Родственники пили алкоголь, играли в карты и дартс и развлекали детей.

«Когда мы начали вспоминать, как делали раньше кувырки, я, будучи главным шутом, решил продемонстрировать его в гостиной на ковре», — рассказывает Дакворт.

Во время кувырка отец резко почувствовал, что его тело обмякло.
Мужчину неотложно отвезли в больницу. Врачи выяснили, что при выполнении акробатического элемента он повредил спинной мозг и от груди до ног был парализован.
Британец провел в отделении интенсивной терапии три недели. Затем его перевели в травматологический центр.

«Я пытаюсь приспособиться и адаптироваться к своей новой реальности», — признался он.

Ранее сообщалось о девочке, которая постояла на руках и осталась парализована. Она демонстрировала маме акробатические элементы, но вскоре пожаловалась на головокружение и боль в животе. Через несколько дней врачи выявили у пациентки функциональное расстройство нервной системы, влияющее на работу ее мозга.
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Комментарии 1
В мире , Соединенное Королевство , Стокпорт
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