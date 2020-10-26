Трамп уволит глав ФБР, ЦРУ и Пентагона

Что касается Эспера, то, как отмечает издание, его отношения с Трампом ухудшились после того, как первый выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах США после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда
в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских. По данным одного из источников портала, министр обороны попросил президента не отправлять его в отставку до выборов. Другой источник отмечает, что желающие занять должность Эспера в Пентагоне могут намеренно пытаться подорвать его репутацию.