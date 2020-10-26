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На Украине рассказали о катастрофическом поражении партии Зеленского на выборах 

Lenta.ru 1 час назад
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах. Об этом рассказал главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва в своем Facebook-аккаунте.
По его словам, еще до окончательного подсчета голосов стало ясно, что для партии главы государства «все очень грустно». Эксперт отметил, что в крупнейших городах кандидаты от «Слуги народа» даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже. Гужва заявил, что, если экстраполировать результаты голосования на выборы в Раду, то партия Зеленского заняла бы лишь третье место.
Специалист подчеркнул, что, в целом, страна возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Ранее СМИ опубликовали данные экзитполов на всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно их информации, 81 процент украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки. 45 процентов жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе. При этом абсолютное большинство граждан (95 процентов) поддержало предложение о сокращении Рады на треть. 70 процентов жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.
25 октября на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, анонсированный Зеленским.
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В мире , Видео , Украина , Игорь Гужва , Владимир Зеленский
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