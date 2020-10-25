Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID
Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias
Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.
Накануне было выявлено более 45 тысяч заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии.
По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа — за последние сутки.
Также отмечается, что за семь дней в больницы попали 12 176 человек с COVID-19, и 1816 из них — в реанимации.
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику
Назван сценарий свержения Лукашенко
Назван сценарий свержения Лукашенко
«Его дом не был крепостью»: Шацкая рассказала о Петрове
«Его дом не был крепостью»: Шацкая рассказала о Петрове
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение