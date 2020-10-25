Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID

Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.

Накануне было выявлено более 45 тысяч заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии.

По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа — за последние сутки.

Также отмечается, что за семь дней в больницы попали 12 176 человек с COVID-19, и 1816 из них — в реанимации.