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Минобороны Армении заявило о тяжелых боях в Карабахе 

РИА Новости 1 час назад
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях в Карабахе
Фото: Минобороны Армении
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на брифинге, что по состоянию на вечер воскресенья в зоне карабахского конфликта идут тяжелые бои.

"Интенсивные боевые действия шли весь день и сейчас идут тяжелые бои", — сказал Ованнисян в ходе брифинга.

По его словам, рано утром азербайджанские ВС нанесли артиллерийский удар на северном направлении, там же развернулись боевые действия, которые по своей интенсивности уступают боям на юге.

"В течение дня севернее Гадрута и южнее Мартуни в лесах близ нескольких сел, в том числе Аветараноц были замечены диверсионные группы. Продолжалась операция по поиску и ликвидации диверсантов. Как правило, диверсионные группы в бой не вступают и пытаются скрыться", — отметил представитель минобороны.

Он также сообщил на южном фланге ВС Азербайджана предприняли десятки атак в северном и западном направлениях близ Санасара (Кубатлы).
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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В мире , Война, Карабах , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , МИД
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