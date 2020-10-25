Экзитпол: на выборах мэра Киева лидирует Кличко

Действующий мэр украинской столицы Виталий Кличко и бывший глава города, кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов оказались в лидерах на местных выборах и продолжат борьбу за кресло градоначальника во втором туре. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные в воскресенье телеканалом "Украина-24" по окончании работы избирательных участков.
Согласно приведенной информации, Кличко получил 45,93%, Попов — 9,62%. Остальные кандидаты набрали меньшее количество голосов.