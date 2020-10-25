Алиев высказался о переходе армии на территорию Армении

«…Есть один выход — вывод войск Армении с наших территорий, они должны убраться с наших территорий. Этого требует международное право. Но на них не оказывается влияние, на них не оказывается давление, наоборот, наблюдаются попытки влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может оказать на нас влияние, никто не может оказать влияние на нашу волю», — заключил он.