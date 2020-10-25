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Силовики в Минске на улице Орловской взорвали около 10 светошумовых гранат 

ТАСС 1 час назад
Правоохранители в Минске на улице Орловской, где проходит массовая акция протеста, применили свевтошумовые гранаты. Об этом в воскресенье передает корреспондент ТАСС с места событий.
В общей сложности было произведено около 10 выстрелов.
В свою очередь, официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила ТАСС, что правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих в воскресенье вблизи Центрального РУВД. При этом она не уточнила, что конкретно использовали силовики.

"Правоохранительные органы применили спецсредства против протестующих вблизи Центрального РУВД по улице Орловской для пресечения противоправных действий", — сказала она.

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В мире , Ольга Чемоданова , МВД , ИТАР-ТАСС
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