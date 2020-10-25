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Назван сценарий свержения Лукашенко 

Майк Габриелян 1 час назад
Руководители западных стран 6 ноября пришлют поздравительную телеграмму новому главе Белоруссии — Роману Головченко. Такой прогноз сделал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец, передаёт URA.RU.
Болкунец напомнил, что некоторые страны Запада не признали победу Лукашенко на президентских выборах. Его пятый срок истекает 6 ноября. Эта коллизия может привести к тому, что главой государства в глазах Запада станет премьер-министр Роман Головченко.

«В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия», — сказал Болкунец.

Политолог подчеркнул, что если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура может согласиться с этим решением. Такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, уверен Болкунец.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Лукашенко пообещал ограничить число президентских сроков в обновленной Конституции Белоруссии.
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В мире , Видео , Дмитрий Болкунец , Роман Головченко , Александр Лукашенко , РИА Ura.ru
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