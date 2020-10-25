Назван сценарий свержения Лукашенко 

Болкунец напомнил, что некоторые страны Запада не признали победу Лукашенко на президентских выборах. Его пятый срок истекает 6 ноября. Эта коллизия может привести к тому, что главой государства в глазах Запада станет премьер-министр Роман Головченко.

«В соответствии с белорусской Конституцией, исполняющим обязанности президента республики с 6 ноября 2020 года становится премьер-министр Роман Головченко. Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия», — сказал Болкунец.

Политолог подчеркнул, что если Запад признает Головченко легитимным главой государства, белорусская номенклатура может согласиться с этим решением. Такой сценарий подразумевает дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, уверен Болкунец.