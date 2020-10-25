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Турцию поймали за руку в конфликте в Карабахе 

Майк Габриелян 35 минут назад
Ереван заявил, что нашёл доказательства того, что турецкий спецназ участвует в карабахской войне на стороне Азербайджана.
Генпрокуратура Армении опубликовала на своем сайте предварительные итоги расследования, согласно которым граждане Турции непосредственно участвовали в боях и выступали военными инструкторами.

«Получены фактические данные о том, что еще с начала августа сего года многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил Турции, находясь в Вооруженных силах Азербайджана, массово проводили курсы по боевой подготовке с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Турки обучали азербайджанцев навыкам боев в горных условиях. При этом во время тренировок турецкие инструкторы говорили о будущем нападении на Арцах (Карабах).
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Кроме того, сообщается, что «турецкие военнослужащие подразделения специального назначения, согласно плану, имели непосредственное участие также в осуществлении боевых действий».
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился с письмом к Владимиру Путину.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Владимир Путин , Араик Арутюнян , Генпрокуратура РФ
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