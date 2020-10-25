Ереван заявил, что нашёл доказательства того, что турецкий спецназ участвует в карабахской войне на стороне Азербайджана

Генпрокуратура Армении опубликовала на своем сайте предварительные итоги расследования, согласно которым граждане Турции непосредственно участвовали в боях и выступали военными инструкторами.

«Получены фактические данные о том, что еще с начала августа сего года многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения Вооруженных сил Турции, находясь в Вооруженных силах Азербайджана, массово проводили курсы по боевой подготовке с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Турки обучали азербайджанцев навыкам боев в горных условиях. При этом во время тренировок турецкие инструкторы говорили о будущем нападении на Арцах (Карабах).

Кроме того, сообщается, что «турецкие военнослужащие подразделения специального назначения, согласно плану, имели непосредственное участие также в осуществлении боевых действий».