Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В центр Минска стянули спецтехнику и силовиков 

Lenta.ru 45 минут назад
Спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стянули в центр Минска, где ожидается очередная акция сторонников оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улочках, прилегающих к проспекту Независимости. Большая колонна техники силовиков проехала по проспекту в направлении центра около 10:40 по московскому времени (совпадает с местным).
Отмечается, что сегодня, 25 октября, истекает срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановскаявыдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.
Лукашенко заявил Помпео, что Россия является главным союзником Минска
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Эти результаты стали причиной массовых протестов, которые не прекращаются до сих пор.
Последние новости
На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв Нурмагомедов «задушил» Гейджи и защитил титул чемпиона UFC Нурмагомедов «задушил» Гейджи и защитил титул чемпиона UFC В рейтинге доверия россиян сменился лидер после Путина В рейтинге доверия россиян сменился лидер после Путина
Комментарии 51
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ГИБДД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Умер Успенский
Умер Успенский
Путин ответил не признавшему Крым российским Эрдогану
Путин ответил не признавшему Крым российским Эрдогану
В чем разница между яйцами со светлой и темной скорлупой
В чем разница между яйцами со светлой и темной скорлупой
Видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
00:15
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Новости Москвы
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Собянин: последние недели дают надежду по коронавирусу
00:45
Собянин: последние недели дают надежду по коронавирусу
Новости Москвы
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Под ударом 12 регионов: Гидрометцентр предупредил россиян
00:33
Под ударом 12 регионов: Гидрометцентр предупредил россиян
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение