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В Киеве выбирают мэра и депутатов 

BFM.RU 1 час назад
В Киеве выбирают мэра и депутатов
Фото: РИА Новости
На Украине в воскресенье проходят выборы в органы местного самоуправления. В Киеве выбирают мэра города и депутатов Киевсовета. Активность избирателей достаточно высокая, отмечает ТАСС.
Голосование в украинской столице началось вовремя, в некоторых местах на участках формируются очереди. Необходимые во время пандемии санитарные нормы и социальное дистанцирование соблюдается.
Все члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции носят защитные маски, избирателей без масок на участки не пускают. На входе измеряют температуру. Власти призывали избирателей приходить со своими ручками, но не все откликнулись на это предложение.
Заразившийся коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что не будет голосовать на местных выборах. Он находится дома на самоизоляции.
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В мире , Виталий Кличко , ИТАР-ТАСС , Киев
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