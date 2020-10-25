В Киеве выбирают мэра и депутатов 

На Украине в воскресенье проходят выборы в органы местного самоуправления. В Киеве выбирают мэра города и депутатов Киевсовета. Активность избирателей достаточно высокая, отмечает ТАСС

Голосование в украинской столице началось вовремя, в некоторых местах на участках формируются очереди. Необходимые во время пандемии санитарные нормы и социальное дистанцирование соблюдается.

Все члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции носят защитные маски, избирателей без масок на участки не пускают. На входе измеряют температуру. Власти призывали избирателей приходить со своими ручками, но не все откликнулись на это предложение.