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В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 

News.ru 39 минут назад
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.
Статистические данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из них следует, что общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом превысило 42 миллиона и составило 42 055 863.
Также за сутки умерло 6572 человека. В общей же сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, COVID унёс жизни 1 141 567 человек.
Лидером рейтинга являются по-прежнему США, где показатели заболеваемости и смертности значительно выше, чем в большинстве стран. В Штатах заболел 8 320 491 человек — для сравнения, Россия находится на четвёртом месте с общим показателем 1 497 167 человек по состоянию на 24 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент США Барак Обама обвинил действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.
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В мире , Видео , Барак Обама , Дональд Трамп , ВОЗ , США
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