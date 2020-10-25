Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.

Статистические данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из них следует, что общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом превысило 42 миллиона и составило 42 055 863.

Также за сутки умерло 6572 человека. В общей же сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, COVID унёс жизни 1 141 567 человек.

Лидером рейтинга являются по-прежнему США, где показатели заболеваемости и смертности значительно выше, чем в большинстве стран. В Штатах заболел 8 320 491 человек — для сравнения, Россия находится на четвёртом месте с общим показателем 1 497 167 человек по состоянию на 24 октября.