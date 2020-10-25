Казахстан на пороге серьезных реформ 

На этой неделе президент Казахстана провёл два важных для продвижения реформ совещания. В режиме онлайн Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности — членами Национального совета общественного доверия Казахстана (НСОД), а так же поставил конкретные задачи членам Высшего совета по реформам.

Демонстрируя твёрдую последовательность в решении поставленных перед республикой задач, глава государства говорил о предстоящих реформах в системном планировании и совершенствовании выборных процессов, о трудовой миграции и перестройке системы образования.

Международные рейтинги не самоцель

Говоря о масштабной перестройке системы государственного планирования, президент подчеркнул, что планирование невозможно без объективной диагностики. А главное — пора переходить к лаконичным и понятным всем людям национальным проектам, ориентированным на конкретные результаты. «Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далёкой перспективе, а уже в ближайшее время. Надо понимать, что международные рейтинги при всей их важности уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие», — отметил Токаев.

Продолжая тему совершенствования выборных процессов, которую он уже неоднократно поднимал в течение всего своего президентского срока, глава республики призвал развивать выборную систему цивилизованно — «без забегания вперёд и без кампанейщины».

«Политическая трансформация Казахстана — это не одномоментная и тем более не популистская акция. Данная реформа — стратегическая по своей сути, поскольку направлена на дальнейшее развитие Казахстана как демократического и цивилизованного государства. Модернизация Казахстана нацелена на обеспечение интересов нашей молодёжи, которой предстоит укреплять потенциал страны в сложнейших реалиях XXI века», — заявил президент, добавив, что цель у всех одна — «благополучие народа и процветание нашего общего дома».

Токаев также напомнил, что ещё одним серьёзным компонентом начавшихся реформ, а по большому счёту и основой модернизации всей политической системы станут прямые выборы акимов сельских округов, которые пройдут впервые в истории Казахстана и станут важным шагом в строительстве эффективной и устойчивой системы государственных институтов.

Далее президент перешёл ещё к одной «больной» теме — трудовой миграции. Не секрет, что ежегодно тысячи казахстанцев ищут работу за границей, причём, многие из них готовы браться за не самую квалифицированную работу. Зачастую, по словам главы государства, из-за сложностей с регистрацией соотечественники вынуждены работать нелегально, из-за чего ежедневно сталкиваются с различными бытовыми трудностями и особенно ярко это проявилось сейчас — в период пандемии.

Токаев отметил, что сегодня трудовая миграция имеет глобальный характер и это многогранный процесс, который при всех своих минусах имеет и положительные стороны. Например, повышение квалификации, приобретение новых профессиональных навыков, накопление стартового капитала для создания в будущем собственного дела, адаптация к другой социально-культурной среде.

«Поэтому, — заверил глава РК, — государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Правительству следует предметно изучить все эти вопросы и внести предложения».

Достойно встретить 30-летие независимости

Ещё одна важная тема, затронутая президентом, — беспрецедентные сложности, с которыми в этом году столкнулась система образования.

«Пандемия обнажила имеющиеся проблемы и дисбалансы в развитии цифровой инфраструктуры наших школ, а также в обеспечении школьников компьютерами. Эти вопросы последовательно решаются. Государство принимает все необходимые меры для обеспечения качественного образовательного процесса в наших школах, — подчеркнул Токаев. При этом он напомнил, что одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах должно стать привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности, поскольку, как показывают результаты авторитетных международных исследований, именно эти «компоненты» у казахстанских школьников заметно «хромают».

«Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг», — сказал глава РК.

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления для движения вперёд. Перед органами власти, по его словам, поставлена задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики. В частности, к налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы постпандемического периода.

«Следующий год — это год 30-летия нашей независимости. Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов».

Напомним, что Национальный совет общественного доверия (НСОД) был создан указом президента в июле 2019, его цели — выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий и гражданского общества.

Движение к Социальному кодексу

Кстати, это заседание НСОД стало как бы логическим продолжением первого заседания Высшего совета по реформам (ВСР), состоявшегося накануне — в среду 21 октября и прошедшего также в режиме видеоконференции. На нём обсуждались точечные реформы в политике, судебной и правоохранительной системах, социальной сфере и бизнесе, а также госуслугах.

Выступая перед членами Совета, глава государства отметил, что их задача — не только ставить окончательную точку в длительных межведомственных спорах, но и задавать новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных реформах и обязательно контролировать ход всей текущей работы. Именно этим деятельность Совета должна в корне отличаться от других консультативно-совещательных органов.

«Нам предстоит выстроить более гибкую архитектуру программных документов, определяющих цели и этапы развития государства в каждой сфере. Система будет увязана с бюджетным планированием и утвердит прямую ответственность руководителей госорганов за выполнение поставленных задач. Основой работы станет Стратегический план развития страны на ближайшую пятилетку. Приоритетом остаётся развитие «слышащего государства». Нужно учитывать мнение каждого казахстанца», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для решения поставленных задач в рамках ВСР будут сформированы шесть рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ — от разработки эффективной макроэкономической политики до вопросов судебной и правоохранительной систем или перезагрузки социальной сферы. В каждую из них, помимо членов совета, могут входить должностные лица, представители общественных организаций, международные и отечественные независимые эксперты.

Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти предстоит заняться разработкой эффективной макроэкономической политики, в частности, реформами в денежно-кредитной и фискальной сфере, налоговой системе и финансовом секторе. Вторая группа во главе с руководителем президентской администрации Ерланом Кошановым займется реформированием судебной и правоохранительной систем. Отдельная группа будет сфокусирована на «перезагрузке» социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению разрабатывается абсолютно новый для Казахстана документ — Социальный кодекс.

«По сути, этот документ призван систематизировать взаимоотношения между гражданином и государством, чётко очертить их взаимные обязательства, а также конкретизировать минимальные социальные гарантии, предоставляемые казахстанцам: от получения дошкольного образования и до пенсионного обеспечения граждан», — уточнил глава Казахстана.

Четвёртая группа (её, как и третью возглавит премьер-министр РК Аскар Мамин ) сосредоточится на диверсификации экономики. При этом Токаев подтвердил, что диверсификация — это безальтернативный путь для Казахстана. В пятой группе члены правительства и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» займутся вопросами бизнес-регулирования, а шестая группа под руководством заместителя руководителя президентской администрации Тимура Сулейменова, — проблемами современного госуправления и эффективности государственных услуг.

«Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим», — твёрдо убеждён глава республики.

Завершая своё выступление, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что задач государственного значения предстоит решить много, поэтому времени на раскачку у членов Высшего совета по реформам нет. Он напомнил, что Казахстану нужны эффективные реформы и от каждой из них будет зависеть благополучие страны и её граждан.