На Украине проведут всенародный опрос

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Всенародный опрос и местные выборы пройдут сегодня, 25 октября, на Украине . Опрос проводится по инициативе президента страны Владимира Зеленского

Избирательные участки на Украине будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщает ЦИК страны. Населению предстоит выбрать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Что касается опроса, гражданам страны предстоит ответить на пять вопросов: о пожизненном заключении за серьезные коррупционные преступления, о создании в Донбассе свободной экономической зоны, о сокращении числа депутатов Верховной Рады , о легализации каннабиса, а также о вынесении на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос не является референдумом, его результаты не будут являться законом.