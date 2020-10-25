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На Украине сегодня проведут всенародный опрос 

Свободная пресса 33 минуты назад
На Украине проведут всенародный опрос
Фото: Reuters
Всенародный опрос и местные выборы пройдут сегодня, 25 октября, на Украине. Опрос проводится по инициативе президента страны Владимира Зеленского.
Избирательные участки на Украине будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщает ЦИК страны. Населению предстоит выбрать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.
Что касается опроса, гражданам страны предстоит ответить на пять вопросов: о пожизненном заключении за серьезные коррупционные преступления, о создании в Донбассе свободной экономической зоны, о сокращении числа депутатов Верховной Рады, о легализации каннабиса, а также о вынесении на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Опрос не является референдумом, его результаты не будут являться законом.
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В мире , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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