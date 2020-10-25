На Украине проведут всенародный опрос

Всенародный опрос и местные выборы пройдут сегодня, 25 октября, на Украине. Опрос проводится по инициативе президента страны Владимира Зеленского.
Избирательные участки на Украине будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщает ЦИК страны. Населению предстоит выбрать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.
Что касается опроса, гражданам страны предстоит ответить на пять вопросов: о пожизненном заключении за серьезные коррупционные преступления, о создании в Донбассе свободной экономической зоны, о сокращении числа депутатов Верховной Рады, о легализации каннабиса, а также о вынесении на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Опрос не является референдумом, его результаты не будут являться законом.