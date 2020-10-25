В Раде хотят взыскать с России миллиарды долларов 

В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". С таким заявлением в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "Голос" Кира Рудик.
"Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", — заявила депутат.
По мнению Рудик, что Украина запросто может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого — настоящее преступление. "Сколько это требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", — добавила она.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.