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В Раде хотят взыскать с России миллиарды долларов 

РИА Новости 1 час назад
В Раде хотят взыскать с России миллиарды долларов
Фото: © РИА Новости / Стрингер
В Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". С таким заявлением в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", — заявила депутат.

По мнению Рудик, что Украина запросто может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого — настоящее преступление. "Сколько это требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", — добавила она.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Верховная Рада
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