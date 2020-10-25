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СМИ: умер председатель Samsung Ли Гон Хи
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в воскресение в больнице в Сеуле, сообщило агентство
Yonhap
.
Как сообщается, Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ему было 78 лет.
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