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СМИ: умер председатель Samsung Ли Гон Хи 

ТАСС 1 час назад
Умер председатель Samsung Ли Гон Хи
Фото: ТАСС
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в воскресение в больнице в Сеуле, сообщило агентство Yonhap.
Как сообщается, Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ему было 78 лет.
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