Еврокомиссия заявила об «искажениях» в экономике России 

В Европейской комиссии считают, что в России некоторые цены формируются не в результате действия рыночных сил, а под значительным влиянием государства. Кроме того, отмечается, что в российском банковском секторе становится меньше игроков, что снижает конкурентоспособность.
Доклад был опубликован в связи с поправками в Базовый регламент Евросоюза о проведении антидемпинговых расследований, сообщает РБК. Еврокомиссия обратила внимание на то, что в России ограничено право на забастовки рабочих, а влияние профсоюзов является недостаточным. Также в документе подчеркивается, что иностранные компании сталкиваются с рядом ограничений, а процедура госзакупок непрозрачна и проводится неконкурентными методами.
Замминистра экономического развития России Владимир Ильичев прокомментировал доклад, заявив, что Россия «будет использовать все имеющиеся правовые механизмы для противодействия антидемпинговой практике ЕС».
Антидемпинговые меры применяются в случае, если на рынке появляются искусственно заниженные или завышенные цены.
Напомним, в июле 2020 года Россия победила в споре на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), доказав, что использование в производстве более дешевой энергии не является поводом для введения антидемпинговых мер.