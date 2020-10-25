Лукашенко назвал главного союзника Белоруссии

Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о национальном диалоге в республике. Об этом сообщил белорусский госканал ОНТ . Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и оказывает ей поддержку, не вмешиваясь в ее дела.

Помпео в свою очередь подчеркнул, что США уважают суверенитет и независимость Белоруссии и хотят развития сотрудничества.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора призвал президента Белоруссии не опасаться угрозы со стороны стран — членов Североатлантического альянса , сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Во время переговоров Лукашенко напомнил главе Госдепа , что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Белоруссия и Россия будут вынуждены реагировать, если Польша, Литва или другие страны проявят агрессию.

В ответ Помпео подчеркнул, что опасаться подобной угрозы от НАТО, Польши или Литвы не следует, так как ее не существует, указано в сообщении.