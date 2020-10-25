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Лукашенко назвал Россию главным союзником Белоруссии 

BFM.RU и ещё 3 3 часа назад
Лукашенко назвал главного союзника Белоруссии
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о национальном диалоге в республике. Об этом сообщил белорусский госканал ОНТ. Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и оказывает ей поддержку, не вмешиваясь в ее дела.
Помпео в свою очередь подчеркнул, что США уважают суверенитет и независимость Белоруссии и хотят развития сотрудничества.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора призвал президента Белоруссии не опасаться угрозы со стороны стран — членов Североатлантического альянса, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».
Во время переговоров Лукашенко напомнил главе Госдепа, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Белоруссия и Россия будут вынуждены реагировать, если Польша, Литва или другие страны проявят агрессию.
В ответ Помпео подчеркнул, что опасаться подобной угрозы от НАТО, Польши или Литвы не следует, так как ее не существует, указано в сообщении.
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В мире , Александр Лукашенко , Госдеп США , НАТО , Литва , Польша , США
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