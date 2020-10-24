Президент Турции предупредил, что "Европа готовит свой конец" на фоне растущей исламофобии на континенте.
Такое заявление он сделал, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития (АК) на стадионе в провинции Кайсери. Об этом сообщает Anadolu.
«Европа готовит свой собственный конец, выступая против мусульман. Если они не избавятся от этой болезни как можно скорее, она разрушит всю Европу изнутри», — сказал Эрдоган.
Anadolu передаёт, что реплика Эрдогана прозвучала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил мусульман в «сепаратизме» и назвал ислам «религией, переживающей кризис во всем мире».
Турецкий лидер не замедлил с ответом французскому коллеге.
«Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом с миллионами представителей другой веры в его стране? Прежде всего, [Макрону нужны] проверки психического здоровья», — сказал Эрдоган.
По мнению турецкого лидера, «европейский фашизм вступил в новую фазу с нападками на права мусульман». В пример он привел полицейский рейд, прошедший в берлинской мечети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев. Поводом стало недавнее варварское убийство — террорист отрезал голову учителю истории Самюэля Пати за карикатуры на пророка Мухаммеда.