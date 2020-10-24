Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Европа готовит свой собственный конец» 

Майк Габриелян 43 минуты назад
Президент Турции предупредил, что "Европа готовит свой конец" на фоне растущей исламофобии на континенте.
Такое заявление он сделал, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития (АК) на стадионе в провинции Кайсери. Об этом сообщает Anadolu.

«Европа готовит свой собственный конец, выступая против мусульман. Если они не избавятся от этой болезни как можно скорее, она разрушит всю Европу изнутри», — сказал Эрдоган.

Anadolu передаёт, что реплика Эрдогана прозвучала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил мусульман в «сепаратизме» и назвал ислам «религией, переживающей кризис во всем мире».
Эрдоган оскорбил Макрона
Турецкий лидер не замедлил с ответом французскому коллеге.

«Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом с миллионами представителей другой веры в его стране? Прежде всего, [Макрону нужны] проверки психического здоровья», — сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, «европейский фашизм вступил в новую фазу с нападками на права мусульман». В пример он привел полицейский рейд, прошедший в берлинской мечети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев. Поводом стало недавнее варварское убийство — террорист отрезал голову учителю истории Самюэля Пати за карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментарии 11
В мире , Эммануэль Макрон , Партия справедливости и развития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
«Кофе пьешь за цену паровоза»: Цискаридзе об отдыхе в Сочи
«Кофе пьешь за цену паровоза»: Цискаридзе об отдыхе в Сочи
«Силы небесные! Пошлите им ковид»
«Силы небесные! Пошлите им ковид»
Видео
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
00:15
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
Армия
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
01:28
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
Общество
Смертность при COVID-19 ускорилась
05:17
Смертность при COVID-19 ускорилась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение