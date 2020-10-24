Фразу Папы Римского о геях объяснили

Фраза Папы Римского Франциска о гражданских правах однополых пар в документальном фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" была намеренно переведена неверно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу ватиканский источник, близкий к Святому престолу.

"В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово "семья" или "брак", но гражданское "сожительство". Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о правах наследования, совместном пользовании имуществом, налоговых вопросах, социальной помощи.

"Ничего из сказанного не имеет никакого отношения к семье, традиционному браку, основы которого остаются нерушимы, о чем многократно говорил Папа Франциск и о чем постоянно повторяют в Ватикане", — подчеркнул источник.

Неудобный понтифик

По его словам, "налицо явная попытка скомпрометировать понтифика, который вызывает неудовольствие своей взвешенной сдержанной политикой по многим международным вопросам".

"Франциск строго придерживается принципа невмешательства Римско-католической церкви в политику и всегда пресекает попытки втянуть церковь в политические конфликты", — добавил собеседник. Он напомнил, что Ватикан никак не вмешивается в дела внутри православной церкви, в том числе на Украине.

"Папа всегда ограничивался призывами к мирному разрешению гражданских кризисов, в том числе в Венесуэле, не принимая ничью сторону. И это не нравится определенным кругам", заключил собеседник агентства.

О фильме

Документальный фильм "Франциск", показанный в рамках Римского кинофестиваля, был снят выходцем из СССР, уроженцем Казани Евгением Афинеевским. В картине использованы среди прочих материалов хроники отрывки из интервью разных лет, в частности отдельные, не связанные между собой высказывания о людях нетрадиционной сексуальности ориентации. В ленте они были смонтированы таким образом, что многие мировые СМИ интерпретировали слова понтифика в пользу однополых браков.

Прежде чем обратиться к образу нынешнего понтифика, Афинеевский снял "Зиму в огне" (Winter on Fire, 2015) об украинских событиях 2014 года, который номинировался на "Оскар" как "лучший документальный фильм", и "Плач из Сирии" (Cries from Syria, 2017) о годах войны в этой стране. Его режиссерским дебютом была комедия "Ой, вей! Мой сын гей!", который был удостоен разных международных наград и показан на 32-м Московском кинофестивале в 2010 году.