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Франция отозвала посла в Турции после нападок Эрдогана на Макрона 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Париж осудил грубые слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес главы Франции Эммануэля Макрона и отозвал посла из Анкары для консультаций, сообщает BFMTV.
После убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от идей радикального ислама.
При этом французский лидер указал, что, по его мнению, ислам, как религия, переживает кризис во всем мире. Эти слова и вызвали нападки Эрдогана. В ходе телеобращения он заявил, что только человек, страдающий психическими расстройствами, может так говорить о миллионах членов из разных религиозных групп.
Эрдоган оскорбил Макрона
Президент Турции предложил Макрону проверить голову, а также рассказал, что Европа «открывает фронт против мусульман» и тем самым приближает свой конец.
Анзоров решил убить Пати после того, как увидел видеоролик, где учитель показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. В нем же говорилось, где именно работает преподаватель. По уголовному делу задержаны четыре человека. По предварительным данным, убийца был связан с исламистами из Сирии.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , Париж , Турция , Франция
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