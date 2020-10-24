После убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от идей радикального ислама.

При этом французский лидер указал, что, по его мнению, ислам, как религия, переживает кризис во всем мире. Эти слова и вызвали нападки Эрдогана. В ходе телеобращения он заявил, что только человек, страдающий психическими расстройствами, может так говорить о миллионах членов из разных религиозных групп.

Президент Турции предложил Макрону проверить голову, а также рассказал , что Европа «открывает фронт против мусульман» и тем самым приближает свой конец.