Американцев готовят к «апокалипсису по-белорусски»

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Посольство США Белоруссии опубликовало рекомендации для американцев накануне «народного ультиматума», который оппозиционеры выдвинули президенту Лукашенко.

«Учитывая ультиматум, правоохранительные органы и манифестанты могут активизировать применение силы во время демонстраций, митингов и прочих массовых акций… Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, осознавать, что мирные акции могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие». — сказано в заявлении дипломатов.

В дипмиссии рекомендовали американцам быть наготове, и, «по мере развития политической ситуации», покинуть Белоруссию самолётом или другим транспортом.

Дипломаты также посоветовали следить за новостями, запастись провизией, водой, лекарствами минимум на три дня.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула «народный ультиматум» Александру Лукашенко: до 25 октября он должен уйти в отставку, иначе в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы дороги, люди перестанут покупать товары в государственных магазинах.

Лукашенко отверг ультиматум. Власти намерены подавлять выступления.