Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Американцев готовят к «апокалипсису по-белорусски»: посольство в Минске дало рекомендации 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Посольство США в Белоруссии опубликовало рекомендации для американцев накануне «народного ультиматума», который оппозиционеры выдвинули президенту Лукашенко.

«Учитывая ультиматум, правоохранительные органы и манифестанты могут активизировать применение силы во время демонстраций, митингов и прочих массовых акций… Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, осознавать, что мирные акции могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие». — сказано в заявлении дипломатов.

В дипмиссии рекомендовали американцам быть наготове, и, «по мере развития политической ситуации», покинуть Белоруссию самолётом или другим транспортом.
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум
Дипломаты также посоветовали следить за новостями, запастись провизией, водой, лекарствами минимум на три дня.
Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула «народный ультиматум» Александру Лукашенко: до 25 октября он должен уйти в отставку, иначе в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы дороги, люди перестанут покупать товары в государственных магазинах.
Лукашенко отверг ультиматум. Власти намерены подавлять выступления.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил оппозиции и пообещал навести порядок в Минске 25 октября, когда в столице ожидаются очередные протестные акции.
Комментарии 58
В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
США хотят ввести войска в Киргизию
США хотят ввести войска в Киргизию
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Россияне массово «заболевают» коронавирусом
Россияне массово «заболевают» коронавирусом
Видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Киркоров занял место Пугачевой
01:00
Киркоров занял место Пугачевой
Шоу-бизнес
Милявская поделилась секретом похудения
01:47
Милявская поделилась секретом похудения
Шоу-бизнес
Американцев готовят к «апокалипсису по-белорусски»
01:35
Американцев готовят к «апокалипсису по-белорусски»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
<