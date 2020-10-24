В Степанакерте оценили ущерб после ночного обстрела

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха оценила ущерб, нанесенный Степанакерту после ночного обстрела. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Там уточнили, что в ходе ракетного обстрела были применены ракеты РСЗО "Смерч".

Госслужба также уточняет, что столице был нанесен "очень большой материальный ущерб", поскольку были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты бытового и хозяйственного значения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.