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В Степанакерте оценили ущерб после ночного обстрела

Газета.Ru
1 час назад
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха оценила ущерб, нанесенный Степанакерту после ночного обстрела. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Степанакерте оценили ущерб после ночного обстрела
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Там уточнили, что в ходе ракетного обстрела были применены ракеты РСЗО "Смерч".
Госслужба также уточняет, что столице был нанесен "очень большой материальный ущерб", поскольку были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты бытового и хозяйственного значения.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
В мире,Война, Карабах,Министерство обороны,
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